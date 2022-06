UP Board Result 10th 12th Result: अगर कंपार्टमेंट आए तो क्या करें? जानिए क्या है स्क्रूटिनी का तरीका

UP Board 10th 12th Result 2022, UP Board REsult on upmsp.edu.in , upresults.nic.in- यूपी बोर्ड 10वीं का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में कुल 88.18 प्रतिशत छत्रों ने बाज़ी मारी है। वहीं जिन छात्रों के रिज़ल्ट उम्मीद से कम आए हैं उनके पास कंपार्टमेंट के जरिये अपने मार्क्स बढ़वाने का ऑप्शन है।

लखनऊ Published: June 18, 2022 02:47:14 pm

UP Board 10th 12th Result: यूपी बोर्ड ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 51,92,689 छात्रों ने दाखिला लिया था। इनमें से 47,75,749 ने परीक्षा दी थी। हाईस्कूल में कुल 27,81,645 उम्मीदवार रजिस्टर्ड थे। इनमें से 25,20,634 परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट्स को यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर देख पाएंगे। हाईस्कूल की परीक्षा में 88.18 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं, 12वीं के रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट को लेकर कई छात्रों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रही तो वहीं कई के रिजल्ट उम्मीद से कम। अब जिनका परिणाम अच्छा नहीं है, वह स्टूडेंट्स क्या करे। ऐसे स्टूडेंट्स के पास कम्पार्टमेंट एग्जाम और स्क्रूटिनी का ऑप्शन है। जिससे कि वह दोबारा परीक्षा देकर अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं।

कम्पार्टमेंट परीक्षा से दोबारा मिलेगा चांस एक या दो विषयों में फेल हो जाने वाले स्टूडेंट्स के पास कम्पार्टमेंट का ऑप्शन रहता है। इसके जरिये दोबारा परीक्षा देकर छात्र अपना पूरा साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड कम्पार्टमेंट और स्क्रूटिनी की जानकारी देता है। कंपार्ट्मेंट के लिए छात्रों को फॉर्म भर्ना होता है। इसके बाद रिज़ल्ट जारी होने के बाद कंपार्ट्मेंट के लिए जो डेट तय की जाती है, उस दिन एग्जाम दिया जाता है। UP Board 10th 12th Result: इस बार छात्रों को मिलेंगे बोनस मार्क्स, कम अंक पाने वाले स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा कॉपियों की रीचेकिंग का भी होता है ऑप्शन अगर किसी छात्र को परीक्षा में मिले नंबर कम लगते हैं या पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स मिले हैं, तो वे कॉपी रीचेकिंग के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद नए तरीके से कॉपी चेक की जाती है। टोटलिंग में कोई गलती होती है तो दोबारा उस स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं। नई मार्कशीट बनती है। स्क्रूटिनी के लिए स्टूडेंट्स को आवेदन करना होगा। जिस विषय की कॉपी चेक करानी है उसके लिए अलग से फीस भी देनी होगी। यह भी पढ़ें -अगर किसी छात्र को परीक्षा में मिले नंबर कम लगते हैं या पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स मिले हैं, तो वे कॉपी रीचेकिंग के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद नए तरीके से कॉपी चेक की जाती है। टोटलिंग में कोई गलती होती है तो दोबारा उस स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं। नई मार्कशीट बनती है। स्क्रूटिनी के लिए स्टूडेंट्स को आवेदन करना होगा। जिस विषय की कॉपी चेक करानी है उसके लिए अलग से फीस भी देनी होगी। पढ़ना जारी रखे

