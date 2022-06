UP Board Result 2022: सीएम योगी बड़ी बैठक के बाद, बोर्ड का बड़ा फैसला, जानें नया अपडेट

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: यूपी बोर्ड की रिजल्ट में हो रही देर के बाद सीएम योगी ने टीम-9 के साथ बैठक की। परिणामों में हो रही विलंब के वजहों को जानने के साथ बोर्ड को निर्देश दिए।

लखनऊ Updated: June 16, 2022 12:20:18 pm

UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश के करीब 47 लाख छात्र-छात्राएं यूपी बोर्ड का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक रिजल्ट का जायजा लिया। शिक्षा परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। वहीं बोर्ड ने कहा कि अगले 2-3 दिनों तक तारीख जारी कर दी जएगी। दोनों कक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी होगा। बता दें कि 10वीं और 12वीं में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार हो रही है। हर साल की तरह इस वर्ष भी अंकपत्र, प्रमाण पत्र की गड़बड़ी के निदान के लिए ग्रीवांस सेल का गठन किया जाएगा।

up board result 2022 latest updates on date time after cm yogi meeting

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें