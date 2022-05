UP Board Result 2022: खत्म हुई बोर्ड छात्रों की प्रैक्टिल परीक्षा, इस तारीख को आ सकता है रिजल्ट

UP Board Result 2022 Update: उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षार्थियों को अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इंटरमीडिएट की चल रही प्रैक्टिकल परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। अब बस परिणाम घोषित होने वाला है।

Updated: May 21, 2022 06:13:40 pm

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की रिजल्ट जल्दी ही आ जारी किया जाएगा। दरअसल, अभी तक परिणाम घोषित करने में इसलिए देरी हो रही क्यों कि इंटरमीडिएट के ऐसे करीब डेढ़ लाख छात्र किसी वजह से प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। ऐसे में बोर्ड ने इन छात्रों को प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा देने का एक और मौका दे रहा है। प्रैक्टिल हो जाने के बाद छात्रों के अंकों के मिलने के बाद परिणाम तैयार हो पाएगा। ये प्रैक्टिल परीक्षाएं 20 मई को समाप्त हो गई हैं।

