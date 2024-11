UP Bypoll Results:  दलितों ने सपा को नकारा, बीजेपी को चुना: डॉ. लालजी निर्मल

UP Bypoll Results Dalits With BJP

UP Bypoll Results: उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि दलित समुदाय ने समाजवादी पार्टी (सपा) को पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ मजबूती से खड़ा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने इन परिणामों को दलित समाज के बीजेपी के प्रति विश्वास और सपा के प्रति आक्रोश का संकेत बताया।Dalit Community Stands Firm with BJP in UP By-Elections