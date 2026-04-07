UP Cabinet के बड़े फैसले: 22 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा, सोलर और बस अड्डा परियोजनाओं को हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में वर्ष 2016 में पारित एक प्रस्ताव से जुड़े विवाद को समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया। बताया गया कि उस प्रस्ताव में कुछ कानूनी विरोधाभास (कंट्राडिक्शन) था, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 2 और अधिनियम की धारा 11 के बीच टकराव पैदा कर रहा था। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दिसंबर 2025 में प्रस्ताव को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।