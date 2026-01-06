UP Cabinet Meeting: आईटी हब बनेगा यूपी? GCC नीति और गिफ्ट डीड फैसले से बदलेगी निवेश की तस्वीर

बैठक का एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने से जुड़ी नियमावली है। GCC ऐसे केंद्र होते हैं, जहां बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आईटी, रिसर्च और तकनीकी सेवाएं देती हैं। अगर यूपी में ऐसे सेंटर बनते हैं, तो इससे विदेशी निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार भूमि आवंटन, टैक्स में छूट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं देने पर विचार कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यूपी को आईटी हब बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम यूपी को बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों की तर्ज पर आईटी हब बनाने की दिशा में ले जाएगा।