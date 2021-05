यूपी में एक हफ्ते और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 31 मई तक बढ़ाई गई समयसीमा, जानें सीएम के आदेश

UP corona curfew extension - Corona curfew extention in UP till 31 May. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Corona update in up) कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।

लखनऊ. UP corona curfew extension - Corona curfew extention in UP till 31 May. उत्तर प्रदेश में कोरोना (Corona update in up) कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew in UP) जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने शनिवार को टीम 9 संग बैठक में इस पर फैसला किया है। पहले यह कर्फ्यू 24 मई को समाप्त होने वाला था। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus in UP) के मामले नियंत्रण में आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस (Black Fungus) पैर पसार रहा है। इसलिए प्रतिबंधों को अभी जारी रखने का फैसला लिया गया है। अगले एक सप्ताह तक और पुरानी सख्ती लागू रहेंगी।

ये भी पढ़ें- Patrika Positive News: यूपी में तेजी से घट रहे कोरोना के मामले, एक दिन में आए 7735 केस

सीएम ने दिए आदेश-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना से रिकवर होने के बाद लगातार पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सभी जिलों का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। ताजा आदेश में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण के महाअभियान में अब 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के माता-पिता को मिलेगी वरीयता। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का संक्रमण से बचाव करना है। तीसरी लहर में बच्चों की अधिकांश संक्रमित होने की आशंका के चलते यह फैसला लिया है। वहीं अब कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वाले पर एनएसए के तहत कार्रवाई व संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें- गांवों और वार्डों को करिए कोरोना मुक्त, योगी सरकार देगी पुरस्कार, ‘मेरा वार्ड, कोरोना मुक्त वार्ड’ अभियान शुरू

आज आए 6046 नए मामले-

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में 24 घंटों में कोरोना के 6046 नए केस सामने आए हैं और 17,540 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल मिलाकर 1,27,26,977 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज़ दी गई है और इनमें से 33,32,714 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगाई गई है।23 जनपदों में 18-44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन किया जा रहा।