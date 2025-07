UP Voter List : मतदाता सूची की शुद्धता सर्वोपरि: यूपी के 29 जिलों के डीएम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश

UP Gears Up for Elections: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग सतर्क हो गया है। इसी क्रम में बुधवार को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना था।