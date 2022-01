योगी सरकार का दिव्यांग यात्रियों और संविदा कर्मियों के लिए एक और बड़ा फैसला, जल्द मिलेगा यह लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार नए साल में दिव्यांग यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर का उपहार दे रही है। अब दिव्यांगजनों को सफर का किराया नहीं देना होगा। यह लाभ छह अन्य श्रेणी के लोगों को भी दिया जाएगा।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार नए साल में दिव्यांग यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर का उपहार दे रही है। अब दिव्यांगजनों को सफर का किराया नहीं देना होगा। यह लाभ छह अन्य श्रेणी के लोगों को भी दिया जाएगा। पांच जनवरी को मंडलायुक्त के यहां सिटी ट्रांसपोर्ट की बैठक होने वाली है। मीटिंग के संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस बैठक में कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी फैसला लिया जाएगा।

UP Government Decision for disabled passengers and contract workers