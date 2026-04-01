UP में बढ़ी गर्मी की मार: शुष्क मौसम और पछुआ हवाओं से तापमान सामान्य से ऊपर, बांदा सबसे गर्म

UP Weather: उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम और तेज पछुआ हवाओं के कारण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।