Lucknow To Dudhwa: पर्यटन को नई रफ़्तार: लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क तक एसी बस सेवा शुरू

4 नवम्बर से, 15 दिनों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Lucknow To Dudhwa AC Bus Service: उत्तर प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और यात्रियों को आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार 4 नवम्बर 2025 से लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से दुधवा नेशनल पार्क तक वातानुकूलित बस सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 दिनों के लिए चलाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना और राजधानी लखनऊ से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को सड़क मार्ग से सुविधाजनक ढंग से जोड़ना है।
यह निर्णय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी के प्रस्ताव पर लिया गया है। इस प्रस्ताव को परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने स्वीकृति प्रदान की है। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा यह नई वातानुकूलित सेवा शुरू की जा रही है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों को राजधानी से जोड़ने के लिए यह सेवा पहला कदम है। यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो भविष्य में दुधवा, चित्रकूट, अयोध्या, वाराणसी, कुशीनगर और नैमिषारण्य जैसे अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी ऐसी वातानुकूलित बसें नियमित रूप से चलाई जाएँगी।
इस बस सेवा का संचालन अवध डिपो से किया जाएगा। संचालन की समस्त जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव परिवहन एवं परिवहन निगम की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल (IAS) और प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम प्रभु एन. सिंह (IAS) के मार्गदर्शन में पूरी की जा रही है। बस कैसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ से प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे प्रस्थान करेगी। मार्ग में यह सीतापुर बाईपास और लखीमपुर बाईपास होते हुए अपराह्न 01:30 बजे दुधवा नेशनल पार्क पहुँचेगी। वापसी में बस दुधवा नेशनल पार्क से अपराह्न 02:30 बजे चलेगी और रात्रि 08:00 बजे कैसरबाग बस स्टेशन, लखनऊ पहुँचेगी।
|विवरण
जानकारी
|मार्ग
|लखनऊ (कैसरबाग) – सीतापुर बाईपास – लखीमपुर बाईपास – दुधवा नेशनल पार्क
|मार्ग दूरी
|लगभग 227 किलोमीटर
|सेवा प्रकार
|वातानुकूलित 2x2 बाईपास बस
|किराया
|₹487/- प्रति यात्री
|सेवा अवधि (पायलट प्रोजेक्ट)
|4 नवम्बर से 18 नवम्बर 2025 (15 दिन)
|प्रस्थान समय (लखनऊ से)
|प्रातः 08:00 बजे
|वापसी समय (दुधवा से)
|अपराह्न 02:30 बजे
|पहुंचने का समय (लखनऊ)
|रात्रि 08:00 बजे
इस वातानुकूलित बस सेवा का उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी आरामदायक और सुरक्षित परिवहन अनुभव प्रदान करना है। बस में आधुनिक एयर-कंडीशनिंग सिस्टम, आरामदायक रीक्लाइनिंग सीटें, GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन विभाग का कहना है कि यह सेवा यात्रियों को एक ऐसा विकल्प देगी जहाँ वे निजी वाहन के बिना भी आसानी से दुधवा नेशनल पार्क तक पहुँच सकेंगे। यह कदम सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली ट्रैवल को भी बढ़ावा देगा।
दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जनपद में स्थित है और राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। यह भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित है और बाघ, गैंडे, हाथी, हिरण, बारहसिंघा तथा विभिन्न पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। हर वर्ष हजारों देशी-विदेशी पर्यटक यहाँ वन्यजीव दर्शन और जंगल सफारी के लिए आते हैं। लखनऊ से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुधवा तक पहुंचने के लिए पहले केवल निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस नई बस सेवा से अब पर्यटकों को सरकारी, सुलभ और विश्वसनीय परिवहन विकल्प मिलेगा।
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। पर्यटकों को न केवल सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। दुधवा नेशनल पार्क के लिए वातानुकूलित बस सेवा पर्यटकों को आरामदायक यात्रा अनुभव देगी और राज्य के पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ बनाएगी।”
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह (IAS) ने बताया कि अवध डिपो से बस सेवा के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बसों का मेंटेनेंस, चालक-परिचालक प्रशिक्षण, टिकटिंग व्यवस्था और यात्रा सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बस सेवा के संचालन के दौरान यात्रियों की प्रतिक्रिया भी ली जाएगी, ताकि भविष्य में सुधार कर इसे स्थायी रूप से शुरू किया जा सके।
यह बस सेवा केवल एक यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखीमपुर और दुधवा क्षेत्र में स्थानीय व्यवसायों जैसे होटल, गेस्ट हाउस, गाइड सर्विस और स्थानीय हस्तशिल्प कारोबार को इससे लाभ होगा। इसके साथ ही, यह सेवा ईको-टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि बसों के माध्यम से समूह यात्राओं से निजी वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।
यात्री इस वातानुकूलित बस सेवा का लाभ UPSRTC की वेबसाइट (www.upsrtc.up.gov.in ) या UPSRTC मोबाइल ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा टिकट काउंटर पर भी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रारंभिक चरण में सीटें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएँगी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग