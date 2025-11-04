Lucknow To Dudhwa: पर्यटन को नई रफ़्तार: लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क तक एसी बस सेवा शुरू

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। पर्यटकों को न केवल सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। वहीं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। दुधवा नेशनल पार्क के लिए वातानुकूलित बस सेवा पर्यटकों को आरामदायक यात्रा अनुभव देगी और राज्य के पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ बनाएगी।”