लखनऊ

UP Teacher Recruitment: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 1515 पदों पर भर्ती शुरू, 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन और 23 दिसंबर को चयन सूची

Shikshak Bharti News: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से अटकी भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिनके माध्यम से 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापक पदों पर चयन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए हैं।

Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 23, 2025

प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, 23 दिसंबर को चयन सूची (फोटो सोर्स : AI)

प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, 23 दिसंबर को चयन सूची (फोटो सोर्स : AI)

UP Launches Recruitment for 1,515 Junior High School Posts: प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। 2021 में आयोजित परीक्षा और 2022 में जारी संशोधित परिणाम के बाद पात्र अभ्यर्थियों के लिए अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस भर्ती में कुल 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापक पदों पर चयन किया जाएगा। प्रदेश भर के उम्मीदवारों में इस घोषणा से उत्साह है क्योंकि पिछले लगभग दो वर्षों से प्रक्रिया अटकी हुई थी।परीक्षा 2021 में, संशोधित परिणाम 2022 में अब भर्ती की बारी .

  • एडेड जूनियर हाईस्कूलों में यह भर्ती प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी।
  • – भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2021 में आयोजित की गई थी।
  • – विभिन्न तकनीकी संशोधनों और याचिकाओं के निस्तारण के बाद संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया था।

इसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बाधाओं को दूर करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है।

24 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन

  • बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र के अनुसार
  • – अभ्यर्थी 24 नवंबर 2024 से एनआईसी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।– आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर निर्धारित की गई है।– आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।– कोई भी भौतिक प्रपत्र या ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा।

विभाग ने सभी जिला मूल शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे आवेदन प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करें।

आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का दावा

एनआईसी के पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। अभ्यर्थियों को केवल:

  • पंजीकरण
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र अपलोड
  • अंकपत्र
  • श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू)
  • फोटो और हस्ताक्षर
  • परीक्षा रोल नंबर

आदि जानकारी भरनी होगी।

सिस्टम स्वतः ही परिणाम आधारित मेरिट और पात्रता की जाँच करेगा। इससे गलतियों और विवादों की संभावना कम होगी।

23 दिसंबर को जारी होगी चयन सूची

बेसिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार पूरी प्रक्रिया तय समय पर संपन्न कराने के लिए विभाग कड़े शेड्यूल पर काम करेगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि

  • – आवेदन 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक
  • – जांच व सत्यापन 15–22 दिसंबर
  • – और 23 दिसंबर को चयन सूची जारी कर दी जाएगी

इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र संबंधित जिलों से जारी किए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि जनवरी 2025 तक सभी नियुक्तियां पूरी कर दी जाएँ।

कुल रिक्तियां: 1515 पद

इस भर्ती अभियान में दो श्रेणियों में पद शामिल हैं:

1. प्रधानाध्यापक – 253 पद

  • ये पद एडेड (वित्त-विहीन नहीं) जूनियर हाईस्कूलों में स्कूल प्रमुख के रूप में तैनाती के लिए हैं।
  • प्रधानाध्यापक पदों के लिए आवश्यक योग्यता:
  • – स्नातक
  • – संबंधित विषय में शिक्षक प्रशिक्षण
  • – और न्यूनतम अनुभव (नियमों के अनुसार)

2. सहायक अध्यापक – 1262 पद

  • इनमें भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा आदि विषयों के पद शामिल हैं।

बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए दिशा-निर्देश

बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो, तकनीकी सहायता उपलब्ध रहे.अभ्यर्थियों को किसी भी समस्या पर तुरंत समाधान मिले।पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन पारदर्शी ढंग से किया जाए, चयन सूची जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र समय पर दिया जाए। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए जा रहे हैं।

दो साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को मिली राहत

2021 में परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह घोषणा बड़ी राहत की खबर है।

  • पिछले दो वर्षों में
  • – मामला कई बार कोर्ट में गया
  • – रिजल्ट में संशोधन हुआ
  • – और प्रशासनिक स्तर पर भर्ती अटकती रही

अब प्रक्रिया शुरू होते ही अभ्यर्थियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द नियुक्ति मिलेगी। अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज से स्पष्ट है कि चयन मेरिट आधारित होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची बनेगी। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या अतिरिक्त परीक्षा नहीं होगी। जिला आवंटन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित तरीके से किया जाएगा। आरक्षण नीति पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होगी

शिक्षा विभाग के अनुसार, स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी

बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि यह भर्ती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि  बड़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्तियाँ बढ़ रही थी ,एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थी। प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में स्कूलों का प्रशासनिक कामकाज भी बाधित था।  नए शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी। जिलों को मिले निर्देश: पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की अनुशंसा, दबाव या बाहरी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। जिलों को हर चरण की रिपोर्ट समय पर विभाग को भेजनी होगी

खबर शेयर करें:

Published on:

