UP Teacher Recruitment: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 1515 पदों पर भर्ती शुरू, 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन और 23 दिसंबर को चयन सूची

प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन, 23 दिसंबर को चयन सूची
UP Launches Recruitment for 1,515 Junior High School Posts: प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। 2021 में आयोजित परीक्षा और 2022 में जारी संशोधित परिणाम के बाद पात्र अभ्यर्थियों के लिए अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस भर्ती में कुल 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापक पदों पर चयन किया जाएगा। प्रदेश भर के उम्मीदवारों में इस घोषणा से उत्साह है क्योंकि पिछले लगभग दो वर्षों से प्रक्रिया अटकी हुई थी।परीक्षा 2021 में, संशोधित परिणाम 2022 में अब भर्ती की बारी .
इसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया किसी न किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बाधाओं को दूर करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है।
विभाग ने सभी जिला मूल शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे आवेदन प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करें।
एनआईसी के पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। अभ्यर्थियों को केवल:
आदि जानकारी भरनी होगी।
सिस्टम स्वतः ही परिणाम आधारित मेरिट और पात्रता की जाँच करेगा। इससे गलतियों और विवादों की संभावना कम होगी।
बेसिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार पूरी प्रक्रिया तय समय पर संपन्न कराने के लिए विभाग कड़े शेड्यूल पर काम करेगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि
इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र संबंधित जिलों से जारी किए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य है कि जनवरी 2025 तक सभी नियुक्तियां पूरी कर दी जाएँ।
इस भर्ती अभियान में दो श्रेणियों में पद शामिल हैं:
1. प्रधानाध्यापक – 253 पद
2. सहायक अध्यापक – 1262 पद
बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो, तकनीकी सहायता उपलब्ध रहे.अभ्यर्थियों को किसी भी समस्या पर तुरंत समाधान मिले।पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन पारदर्शी ढंग से किया जाए, चयन सूची जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र समय पर दिया जाए। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए जा रहे हैं।
2021 में परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह घोषणा बड़ी राहत की खबर है।
अब प्रक्रिया शुरू होते ही अभ्यर्थियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द नियुक्ति मिलेगी। अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेज से स्पष्ट है कि चयन मेरिट आधारित होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची बनेगी। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू या अतिरिक्त परीक्षा नहीं होगी। जिला आवंटन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित तरीके से किया जाएगा। आरक्षण नीति पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होगी
बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि यह भर्ती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से रिक्तियाँ बढ़ रही थी ,एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थी। प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में स्कूलों का प्रशासनिक कामकाज भी बाधित था। नए शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी। जिलों को मिले निर्देश: पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता
बेसिक शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार की अनुशंसा, दबाव या बाहरी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। जिलों को हर चरण की रिपोर्ट समय पर विभाग को भेजनी होगी
