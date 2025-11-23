UP Teacher Recruitment: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में 1515 पदों पर भर्ती शुरू, 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन और 23 दिसंबर को चयन सूची

UP Launches Recruitment for 1,515 Junior High School Posts: प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लंबे समय से प्रतीक्षित प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। 2021 में आयोजित परीक्षा और 2022 में जारी संशोधित परिणाम के बाद पात्र अभ्यर्थियों के लिए अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इस भर्ती में कुल 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापक पदों पर चयन किया जाएगा। प्रदेश भर के उम्मीदवारों में इस घोषणा से उत्साह है क्योंकि पिछले लगभग दो वर्षों से प्रक्रिया अटकी हुई थी।परीक्षा 2021 में, संशोधित परिणाम 2022 में अब भर्ती की बारी .