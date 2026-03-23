नमाज पढ़ने को लेकर यूपी में उठा विवाद, मंत्री ने कहा- “ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए”, जानें पूरा मामला



मंत्री के अनुसार, अलीगढ़ में पहले से ही सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई अधिकारी। अपने बयान में उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश में रहना है तो संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। किसी भी धर्म या त्योहार के नाम पर नियम तोड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हर मांग को मान लेना संभव नहीं है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। अब प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं और विवाद किस दिशा में जाता है।