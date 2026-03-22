फरसा वाले बाबा के बाद, अब आरोपी ट्रक ड्राइवर की मौत, लोगों ने बताई साजिश

Mathura Farsa Wale baba Death News: चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा को टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ड्राइवर का नाम खुर्शीद था और वह राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला था। आगरा में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि खुर्शीद के खिलाफ कोई पुराना केस या मामला दर्ज नहीं है। पुलिस ने कहा है कि लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हर पहलू से की जा रही है।