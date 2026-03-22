फरसा वाले बाबा के बाद, अब आरोपी ट्रक ड्राइवर की मौत, लोगों ने बताई साजिश

फरसा वाले बाबा के बाद अब ट्रक ड्राइवर की मौत
Mathura Farsa Wale baba Death News: चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा को टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ड्राइवर का नाम खुर्शीद था और वह राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला था। आगरा में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि खुर्शीद के खिलाफ कोई पुराना केस या मामला दर्ज नहीं है। पुलिस ने कहा है कि लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हर पहलू से की जा रही है।
कान्हा की नगरी ब्रज में ईद के दिन बड़ा हादसा हो गया। मथुरा जिले के थाना कोसीकलां के अंतर्गत कोटवन चौकी क्षेत्र के नवीपुर गांव में रात को विख्यात गौ-सेवक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत हो गई। आरोप है कि एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया। हालांकि एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा है कि यह हादसा कोहरे की वजह से हुआ। दोनों वाहन एक-दूसरे से टकराए और चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई।
फरसा वाले बाबा की मौत की खबर फैलते ही पूरे ब्रज क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि चंद्रशेखर को गौ-सेवक के रूप में काफी सम्मान मिलता था। उनकी मौत के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। गुस्साए लोगों ने दिल्ली-आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। लोगों ने हादसे को साजिश बताते हुए विरोध जताया।
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि हादसा कोहरे की वजह से हुआ। पुलिस ने दोनों तरफ से जांच शुरू कर दी है। ट्रक ड्राइवर खुर्शीद की मौत के बाद भी जांच जारी है। लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की हर दिशा से पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सच सामने लाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात है।
यह घटना ब्रज क्षेत्र में काफी चर्चा में है। जहां एक तरफ लोग फरसा वाले बाबा की मौत पर शोक मना रहे हैं, वहीं पुलिस हादसे को दुर्घटना बता रही है। जांच पूरी होने पर ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है और हाईवे पर यातायात बहाल हो गया है।
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