UP NEET PG 2022: मेडिकल पीजी छात्र ध्यान दें, इस डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करने पर कैंसिल होगा एडमिशन

चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department) ने यूपी नीट पीजी-2022 (UP NEET PG) के तहत एमडी, एमएस और डिप्लोमा सीटों पर एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए है। जिसके मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को इसी साल का जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) देना जरूरी होगा। यदि कोई अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र नहीं देता है तो मेडिकल पीजी में उसका प्रवेश कैंसिल कर दिया जाएगा। जारी निर्देश में कहा गया है कि पीएमएचएस संवर्ग के अभ्यर्थियों को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र देना होगा। इसके बाद ही उनके प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

