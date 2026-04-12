UP Nursing Admissions: उत्तर प्रदेश नर्सिंग एडमिशन 2026: आवेदन शुरू, जानें योग्यता, परीक्षा तिथि और पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में दाखिला शुरू, 20 मई तक करें आवेदन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Nursing Admissions 2026: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई तय की गई है, जबकि संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा (CNET) का आयोजन 6 जून को किया जाएगा। यह परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।
नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकें।
नर्सिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट (CNET) आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 6 जून को प्रस्तावित है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा, जिससे सभी जिलों के छात्रों को सुविधा मिल सके।
इस प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में दाखिला मिलेगा। इनमें लखनऊ स्थित PGI, KGMU सहित अन्य सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा।
प्रवेश पूरी तरह से मेरिट आधारित होगा। CNET परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार छात्रों को सीटें आवंटित की जाएंगी। सीट आवंटन प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही संपन्न कराई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
बीएससी नर्सिंग कोर्स में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। इसके अलावा विज्ञान वर्ग (PCB) से पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य कोर्सेज के लिए अलग-अलग योग्यता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
वर्तमान समय में नर्सिंग क्षेत्र में करियर की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। देश और विदेश दोनों जगह प्रशिक्षित नर्सों की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और हेल्थकेयर संस्थानों में नर्सिंग पेशेवरों की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में भी अवसर उपलब्ध हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय नर्सिंग जैसे पेशेवर कोर्स में दाखिला लेने के लिए बेहद उपयुक्त है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो छात्र चिकित्सा क्षेत्र में सेवा देने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग