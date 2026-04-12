UP Nursing Admissions: उत्तर प्रदेश नर्सिंग एडमिशन 2026: आवेदन शुरू, जानें योग्यता, परीक्षा तिथि और पूरी प्रक्रिया

UP Nursing Admissions 2026: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई तय की गई है, जबकि संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा (CNET) का आयोजन 6 जून को किया जाएगा। यह परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।