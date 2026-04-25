25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पंचायत चुनाव से पहले बड़ी खबर! बढ़ सकता है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल? क्या बोले मंत्री ओपी राजभर

Panchayat Chunav Update: पंचायत चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Apr 25, 2026

up panchayat chunav government may take decision on extending tenure of gram pradhan what op rajbhar say

पंचायत चुनाव से पहले बड़ी खबर! फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Panchayat Chunav Update: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार प्रशासक समिति के जरिए ग्राम पंचायतों का संचालन जारी रखने के विकल्प पर विचार कर रही है।

ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव समय पर कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सरकार वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर सकती है।

समय पर चुनाव कराना क्यों मुश्किल?

बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर ना कराने की सबसे बड़ी वजह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना होना है। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इन परिस्थितियों में तय समय पर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। इसी वजह से सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर मंथन कर रही है, जिससे ग्राम पंचायतों का कामकाज प्रभावित ना हो।

प्रशासक समिति के जरिए चल सकती हैं ग्राम पंचायतें

पंचायती राज विभाग के नियमों के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने के बाद एडीओ (पंचायत) को प्रशासक बनाया जा सकता है, जो चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों के कार्यों की जिम्मेदारी संभालता है। हालांकि इस बार सिर्फ प्रशासक नियुक्त करने के बजाय प्रशासक समिति बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस समिति में ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है, ताकि स्थानीय स्तर पर कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे।

पहली बार लागू हो सकती है यह व्यवस्था

बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात में पहली बार प्रशासक समिति को जिम्मेदारी सौंपने के मॉडल पर गंभीरता से विचार हो रहा है। चर्चा है कि इस समिति का अध्यक्ष मौजूदा ग्राम प्रधान को बनाया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो पंचायत चुनाव होने तक गांवों में विकास और प्रशासनिक कामकाज इसी व्यवस्था के तहत चलते रहेंगे।

पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा?

ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर कहा कि आगे की कार्रवाई पंचायती राज एक्ट और अदालत के रुख के अनुसार तय की जाएगी।

सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें

ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति नजदीक आने के साथ ही लाखों जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की नजर सरकार के फैसले पर टिकी है। अगर चुनाव टलते हैं और प्रशासक समिति को जिम्मेदारी मिलती है, तो यह पंचायत व्यवस्था में एक नई व्यवस्था के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार स्तर पर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि जल्द इस पर औपचारिक निर्णय लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

42 सालों तक दबाकर रखा राज! बेटों को भनक तक नहीं पिता है कुख्यात अपराधी, ऐसे हुआ सच बेपर्दा
फिरोजाबाद
warrantee absconding for 42 years arrested revealing hidden secret firozabad up crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 10:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पंचायत चुनाव से पहले बड़ी खबर! बढ़ सकता है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल? क्या बोले मंत्री ओपी राजभर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रेलवे में बड़ा फेरबदल, लखनऊ मंडल सहित कई अफसरों के तबादले और नई तैनाती

रेलवे में तबादलों की बड़ी लिस्ट: सीनियर डीसीएम बने समर्थ गुप्ता, गौरव दीक्षित को चारबाग स्टेशन की कमान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

गर्मी का कहर: यूपी स्कूलों में सख्ती, धूप में हर गतिविधि बंद, बच्चों की सुरक्षा पहले

आउटडोर गतिविधियों पर रोक, स्वास्थ्य सुरक्षा और पेयजल व्यवस्था पर विशेष जोर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

IAS अभ्यर्थी छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात, ब्लैकमेलिंग कर वसूले पैसे  (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

लखनऊ पुलिस का बड़ा कदम, संगठित अपराध रोकने के लिए हेल्पलाइन लॉन्च, जनता से मांगी मदद

हेल्पलाइन से संगठित अपराध पर कसेगा शिकंजा अब (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

यूपी में PCS अफसरों के तबादले की नई रणनीति, परफॉर्मेंस और रिपोर्ट से बदलेगी तैनाती

PCS अफसरों के तबादले का नया फार्मूला तैयार: रिपोर्ट, ग्रेडिंग और सिफारिशों पर होगा फैसला (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.