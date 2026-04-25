पंचायत चुनाव से पहले बड़ी खबर! बढ़ सकता है ग्राम प्रधानों का कार्यकाल? क्या बोले मंत्री ओपी राजभर

ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति नजदीक आने के साथ ही लाखों जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की नजर सरकार के फैसले पर टिकी है। अगर चुनाव टलते हैं और प्रशासक समिति को जिम्मेदारी मिलती है, तो यह पंचायत व्यवस्था में एक नई व्यवस्था के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार स्तर पर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि जल्द इस पर औपचारिक निर्णय लिया जा सकता है।