यूपी पंचायत चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बताया आखिर क्यों हो रही है देरी

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बावजूद जानकारों का मानना है कि कोर्ट से हरी झंडी मिलने तक पंचायत चुनाव कराना मुश्किल नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर प्रत्याशी लाखों रुपये खर्च कर पोस्टर छपवा चुके हैं और प्रचार की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार और विपक्ष दोनों की नजरें अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। फैसला जितनी जल्दी आएगा, पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा भी उतनी ही जल्दी हो सकेगी।