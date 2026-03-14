 Video: UP Police SI Exam: प्रदेश के 1090 केंद्रों पर शुरू हुई दरोगा भर्ती परीक्षा, कड़ी निगरानी

इस भर्ती के लिए प्रदेश भर से 15,75,760 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण यह परीक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बन गई है। कई अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले से अलग जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर-दराज के शहरों तक यात्रा करनी पड़ी है। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ और वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की है।