 Video: UP Police SI Exam: प्रदेश के 1090 केंद्रों पर शुरू हुई दरोगा भर्ती परीक्षा, कड़ी निगरानी

1090 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Video UP SI Recruitment: उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की बहुप्रतीक्षित सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती की लिखित परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा दो दिनों तक यानी आज और कल आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 75 जिलों में बनाए गए कुल 1090 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भर्ती प्रक्रिया के तहत 4543 पदों को भरा जाना है, जिसके लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
इस भर्ती परीक्षा में कुल 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें लाखों युवक-युवतियां शामिल हैं जो पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
यूपी पुलिस एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा दो दिन आयोजित की जा रही है। प्रत्येक दिन परीक्षा दो पालियों में होगी।
अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखी जा रही है। कई जगह लंबी कतारों में खड़े होकर उम्मीदवार अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4543 सब-इंस्पेक्टर पदों को भरा जाएगा। यह भर्ती पुलिस विभाग की बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। कई वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर का पद जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने लंबे समय से इसकी तैयारी की है और अब उन्हें इस परीक्षा के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल रहा है।
इस भर्ती के लिए प्रदेश भर से 15,75,760 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के कारण यह परीक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक बन गई है। कई अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले से अलग जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर-दराज के शहरों तक यात्रा करनी पड़ी है। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ और वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की है।
परीक्षा को नकल मुफ्त और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। जिन परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील या अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, वहां जैमर लगाए गए हैं। जैमर लगाए जाने से मोबाइल नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे किसी भी प्रकार की नकल या बाहरी संपर्क की संभावना कम हो जाएगी।
इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटो कैप्चरिंग की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और फोटो का मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो जो आवेदन के समय पंजीकृत हुआ था। इससे फर्जी उम्मीदवारों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने की संभावना को रोका जा सकेगा।
परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) को भी सक्रिय किया गया है। एसटीएफ की टीमें लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर नजर बनाए हुए हैं। यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।
पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा एजेंसियों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप और अन्य माध्यमों पर सक्रिय गिरोहों पर नजर रखे हुए हैं। यदि किसी भी तरह से पेपर लीक या नकल कराने की कोशिश सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। परीक्षा कक्ष में केवल आवश्यक सामग्री ले जाने की अनुमति दी जा रही है। अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के बाहर ही जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
परीक्षा को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से लगातार तैयारी कर रहे थे। उनके लिए यह परीक्षा एक बड़ा अवसर है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित होगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
परीक्षा को लेकर प्रशासन का दावा है कि इस बार सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन, जैमर, सीसीटीवी निगरानी और एसटीएफ की सक्रियता से परीक्षा को नकलमुक्त बनाने का प्रयास किया गया है। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग