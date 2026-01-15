खाली बैठकर याद करेंगे…अखिलेश ने ASP अनुज चौधरी पर साधा निशाना, BJP को बताया इस्तेमाल की पार्टी

चौधरी के मामले ने केवल प्रशासनिक विवाद ही नहीं पैदा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी नया मोड़ ला दिया है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की राजनीति और अपने विपक्षी दलों के खिलाफ तीखे आरोप लगाने का अवसर बनाया है। आने वाले समय में यह मामला न केवल कानून की कसौटी पर, बल्कि राजनीतिक बहस और चुनावी रणनीति में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।