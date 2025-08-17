CM योगी और विधायक पूजा पाल की मीटिंग से यूपी की राजनीति में हलचल, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ीं!

बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। जिसके बाद पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. पूजा पाल ने कहा था, '' अतीक अहमद जैसे अपराधी से लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने न केवल उनका सामना किया, बल्कि उसे खत्म कर यह साबित किया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनकी नीति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखती है।''