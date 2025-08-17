CM योगी और विधायक पूजा पाल की मीटिंग से यूपी की राजनीति में हलचल, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ीं!

UP Politics: समाजवादी पार्टी से निष्कासित उत्तर प्रदेश की विधायक पूजा पाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मुलाकात की। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं.
विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, ''मै एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं । उनके नेतृत्व में गुंडों माफिया को उनके उचित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है जो कि एक प्रगतिशील समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है।''
बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। जिसके बाद पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. पूजा पाल ने कहा था, '' अतीक अहमद जैसे अपराधी से लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने न केवल उनका सामना किया, बल्कि उसे खत्म कर यह साबित किया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनकी नीति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखती है।''
उन्होंने कहा था कि यूपी के सीएम ने जीरो टॉलरेंस जैसी नीतियों के जरिए न्याय दिया, जिसके चलते अतीक अहमद जैसे अपराधियों का खात्मा हुआ। उन्होंने कहा, "सब जानते हैं कि मेरे पति (राजू पाल) की हत्या किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब नहीं सुनी जब किसी और ने नहीं सुनी।''
इसके कुछ घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी ने पाल को "पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और अनुशासनहीनता" के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है, तथा अब वह समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या मीटिंग आदि में हिस्सा नहीं लेंगीं और न ही उनको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा।"