UP Rains: 7 से 10 सितंबर तक सिर्फ हल्की बौछारें, 11 सितंबर से इन संभाग में बारिश फिर मचाएगी तांडव, IMD latest update

UP Rains: मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर को राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 8 सितंबर को भी इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। वहीं 9 और 10 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में और पूर्वी यूपी के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। जबकि 11 सितंबर से मानसून के एक बार फिर पूर्वी यूपी के जिलों में सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।