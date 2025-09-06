UP Rains: 7 से 10 सितंबर तक सिर्फ हल्की बौछारें, 11 सितंबर से इन संभाग में बारिश फिर मचाएगी तांडव, IMD latest update

UP Rains: उत्तर प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम लगभग स्थिर रहने वाला है। आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। पूर्वी यूपी के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि 11 सितंबर से पूर्वी यूपी में मौसम करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 और 12 सितंबर को पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
UP Rains: मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर को राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं पर हल्की बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 8 सितंबर को भी इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। वहीं 9 और 10 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में और पूर्वी यूपी के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान किसी भी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। जबकि 11 सितंबर से मानसून के एक बार फिर पूर्वी यूपी के जिलों में सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान भारी से भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
11 सितंबर से मौसम का रुख बदल सकता है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में केवल हल्की बारिश के आसार हैं। लेकिन पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जो लगातार 11 और 12 सितंबर तक नॉनस्टॉप जारी रह सकता है।
लखनऊ और कई जिलों में हल्की बारिश, तापमान चढ़ा
पिछले 24 घंटे में आगरा ताज क्षेत्र में 43.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। उरई और हमीरपुर में भी मध्यम वर्षा हुई। जबकि इटावा व बरेली में हल्की बौछारें पड़ीं। बाराबंकी, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, झांसी और लखनऊ में बहुत हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश थमने के बाद अधिकतर जिलों में पारा बढ़कर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। उमस भी बनी हुई है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।