राजभवन का सख्त आदेश: विवि कर्मियों के सरकारी आवासों में अब निजी नाम से ही होंगे बिजली कनेक्शन

अब तक की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय या कॉलेज मुख्य विद्युत कनेक्शन अपने नाम से लेते थे और फिर कर्मचारियों को ‘लिंक कनेक्शन’ प्रदान करते थे। इस व्यवस्था में सभी कर्मियों को एक समान रेट पर बिजली मिलती थी। अधिक खपत के बावजूद किसी पर अलग शुल्क नहीं लगाया जाता था। कर्मचारियों के बिजली बिलों का भुगतान अंततः विश्वविद्यालय को करना पड़ता था। एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि कई बार कर्मचारी वर्षों तक बिल जमा नहीं करते, और जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं या उनका तबादला हो जाता है, तो पूरा बकाया, ब्याज सहित, विश्वविद्यालय को चुकाना पड़ता है। यह स्थिति संस्थानों के लिए भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनती थी।