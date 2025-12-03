सीएम योगी का सख्त एक्शन प्लान: पूरे प्रदेश में रोहिंग्या व बांग्लादेशियों की खोज, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर की तैयारी

Bangladeshi Infiltrators Action UP: उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रदेशभर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की दिशा में तेज कदम उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है।