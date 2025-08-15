UP Schools: योगी बोले- यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं, शिक्षा होगी और आधुनिक

विधानसभा में ‘विजन–2047’ को लेकर हुई 24 घंटे की अनवरत चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि प्रदेश में शिक्षा का विस्तार करने के बजाय सरकार ने स्कूलों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने कहा कि “29 हजार विद्यालयों का विलय कर दिया गया और 10 हजार विद्यालय बंद कर दिए गए।” पांडेय ने सरकार पर आरोप लगाया कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। पांडेय ने आगे कहा कि जब पिछली सरकार पीडीए पाठशाला चलाती थी तो वर्तमान सत्ताधारी दल के लोग नाराज हो जाते थे। उन्होंने सवाल किया कि यदि छोटे विद्यालयों का विलय कर दिया गया और उन्हें बंद कर दिया गया, तो ऐसे में गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे कहां पढ़ेंगे?