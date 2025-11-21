Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Transfer: तबादलों की आहट से अधिकारी परेशान, बच्चों की पढ़ाई और परिवारिक बदलाव को लेकर बढ़ी बेचैनी

transfer policy: उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में शैक्षिक सत्र के बीच संभावित तबादलों की सुगबुगाहट ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। बच्चों के स्कूल, परिवार का स्थानांतरण और परीक्षा सत्र नजदीक होने के कारण अधिकारी परेशान हैं। विभाग में माहौल तनावपूर्ण है और तबादला नीति पर पुनर्विचार की मांग तेज हो गई है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 21, 2025

शैक्षिक सत्र के बीच तबादलों की सुगबुगाहट से अधिकारियों में हड़कंप     (फोटो सोर्स : Tax Departmen Whatsapp Group)

शैक्षिक सत्र के बीच तबादलों की सुगबुगाहट से अधिकारियों में हड़कंप     (फोटो सोर्स : Tax Departmen Whatsapp Group)

Transfer UP Tax Departmen : उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में इस वर्ष शैक्षिक सत्र के बीच संभावित तबादलों की सुगबुगाहट शुरू होते ही अधिकारियों में बेचैनी का माहौल गहराता जा रहा है। विभाग के सचल दल (Mobile Squad) में तैनात सहायक आयुक्तों और अन्य अधिकारियों का पिछले वर्ष समय पर तबादला न होने के कारण जून की जगह जनवरी में तबादला हुआ था। यही कारण है कि इस बार भी वार्षिक तबादला प्रक्रिया जनवरी में पूरी होने की चर्चा विभागीय गलियारों में सक्रिय हो गई है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ स्थानांतरण तक ही सीमित नहीं है,सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों की पढ़ाई, परिवार का स्थानांतरण, और शैक्षिक सत्र के बीच उठने वाली सामाजिक-व्यावहारिक मुश्किलें।

वर्ष के बीच तबादले, परिवार और पढ़ाई ने बढ़ाई अधिकारियों की चिंता

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश अधिकारी अपने परिवारों के साथ उस जिले में रह रहे हैं जहाँ उनकी वर्तमान तैनाती है। उनके बच्चों के स्कूलों में नए शैक्षणिक वर्ष के लिए दाखिले हो चुके हैं। ऐसे में यदि अचानक तबादला जनवरी में कर दिया जाता है, तो बच्चों के लिए नया स्कूल ढूँढना, मध्य सत्र में एडमिशन कराना और पढ़ाई में तालमेल बैठाना बेहद कठिन हो जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि स्कूल अक्सर बीच सत्र में छात्रों को प्रवेश नहीं देते, खासकर तब जब वार्षिक परीक्षा मार्च में होनी हो। कुछ अधिकारी मजबूरी में अपने परिवारों को वर्तमान शहर में ही छोड़कर नई तैनाती पर अकेले जाना पड़ सकता है। इससे पारिवारिक जिम्मेदारियों और सरकारी कामकाज दोनों पर असर पड़ने की आशंका है।

सचल दल के सहायक आयुक्तों के सामने सबसे कठिन स्थिति

राज्य कर विभाग के सचल दल में काम करने वाले सहायक आयुक्तों की जिम्मेदारी अत्यंत गतिशील और संवेदनशील होती हैं। इन अधिकारियों के बच्चे अधिकतर छोटे हैं और नियमित देखभाल तथा पारिवारिक समर्थन की आवश्यकता होती है।
ऐसे अधिकारी मानते हैं कि परिवार को छोड़कर दूसरे जिले में जाना कठिन है। अकेले रहने की स्थिति में उन्हें आए दिन परिवार से मिलने लौटना पड़ेगा। इससे सरकारी कार्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि सचल दल का काम अचानक और लगातार फील्ड में दौड़-भाग मांगता है। परिवार साथ ले जाने पर बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने का खतरा है। एक अधिकारी ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अगर जनवरी में तबादला होता है, तो बच्चों को बीच सत्र में स्कूल बदलना पड़ेगा। यह उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव डालने वाला फैसला होगा। 

30 जून तक तबादला नीति लागू करने की पुरानी मांग फिर हावी

राज्य कर विभाग में पहले भी यह मांग जोरदार तरीके से उठती रही है कि वार्षिक तबादला नीति का सख्ती से पालन करते हुए तबादले 30 जून तक ही कर दिए जाएँ। कारण स्पष्ट है। 30 जून तक तबादले होने पर अधिकारी नए जिले में परिवार सहित व्यवस्थित हो सकता है। बच्चों के नए स्कूल में दाखिले में कोई समस्या नहीं आती। परिवार और सरकारी कार्य के बीच संतुलन बन जाता है।

अधिकारियों का कहना है कि हर साल नियमों के बावजूद तबादलों में देरी होती है, जिससे पूरा चक्र बिगड़ जाता है। पिछले वर्ष जून की जगह जनवरी में तबादला होने से बहुत से अधिकारियों के लिए परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हुई थीं। इसलिए इस बार भी वही स्थिति न बन जाए, इसे लेकर अधिकारी चिंतित हैं।

मुख्यालय के अधिकारी मौन, फैसले का इंतजार

राज्य कर मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से जब इस संभावित तबादला प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो अधिकांश ने इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उनका कहना है कि तबादले वर्ष के हिसाब से होंगे या शैक्षिक सत्र को ध्यान में रखकर,इसका निर्णय शासन स्तर पर लिया जाता है। विभाग इस संबंध में आधिकारिक स्थिति तभी स्पष्ट करेगा जब सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे। यह भी चर्चा चल रही है कि इस बार तबादलों में देरी हुई तो सत्र के बीच फिर वही परिस्थितियाँ पैदा होंगी जिनसे अधिकारी पहले गुजर चुके हैं।

संतुलन की तलाश

प्रबंधन विशेषज्ञों की राय है कि प्रशासनिक तबादले एक नियमित प्रक्रिया हैं, लेकिन उनके मानवीय परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अधिकारियों का कहना है कि जब स्थानांतरण की प्रक्रिया कर्मचारियों के पारिवारिक जीवन को कठिन बनाती है, तब कार्य क्षमता और प्रशासनिक परिणाम दोनों प्रभावित होते हैं। कई अधिकारियों का मानना है कि सरकार को शिक्षा सत्र को ध्यान में रखकर नीति निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई और परिवार की स्थिरता जैसी मूलभूत बातें प्रभावित न हों।

अधिकारियों को बार-बार आना-जाना पड़ेगा

विभागीय सूत्र बताते हैं कि यदि अधिकारी बिना परिवार के नए जिले में जाएंगे,तो सप्ताहांत और छुट्टियों में उन्हें परिवार से मिलने लौटना पड़ेगा, इससे परिवहन समय, मानसिक थकान और कार्य की निरंतरता प्रभावित होगी, वहीं कुछ अधिकारी छोटे बच्चों के चलते अकेले नहीं रह सकते,इसलिए परिवार सहित स्थानांतरण भी पूरी तरह व्यावहारिक नहीं रह जाता।

अधिकारियों की अपील

अधिकारी चाहते हैं कि इस वर्ष विशेष परिस्थितियों को देखते हुए,तबादले जून के बाद या कम से कम मार्च में वार्षिक परीक्षा के बाद किए जाएँ। इससे न बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, न ही अधिकारियों को मानसिक दबाव झेलना पड़ेगा।
इस मांग पर विभागीय अधिकारियों का संघ भी जल्द औपचारिक ज्ञापन देने की तैयारी में है।

ये भी पढ़ें

IT City-ओमेक्स टाउनशिप में जल्द लॉन्च होंगे EWS-LIG  भवन, LDA  ने अधूरे कार्यों पर जताई सख्त नाराज़गी
लखनऊ
आईटी सिटी में जल्द लॉन्च होंगे ईडब्ल्यूएस–एलआईजी भवन, उपाध्यक्ष ने अधूरे विकास कार्यों पर जताई कड़ी नाराज़गी (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 09:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Transfer: तबादलों की आहट से अधिकारी परेशान, बच्चों की पढ़ाई और परिवारिक बदलाव को लेकर बढ़ी बेचैनी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP RERA: छह जिलों में 2009 करोड़ की नौ रेरा परियोजनाओं को मंजूरी, 1586 यूनिट विकास से रियल एस्टेट को बढ़ी रफ्तार

लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी, प्रयागराज, चंदौली और अलीगढ़ में रियल एस्टेट की नौ परियोजना (फोटो सोर्स : RERA Whatsapp Group)
लखनऊ

IT City-ओमेक्स टाउनशिप में जल्द लॉन्च होंगे EWS-LIG  भवन, LDA  ने अधूरे कार्यों पर जताई सख्त नाराज़गी

आईटी सिटी में जल्द लॉन्च होंगे ईडब्ल्यूएस–एलआईजी भवन, उपाध्यक्ष ने अधूरे विकास कार्यों पर जताई कड़ी नाराज़गी (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp Group)
लखनऊ

8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, इटावा एसडीएम हरि प्रताप सिंह भेजे गए यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स- 'X' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ)
लखनऊ

LDA Loan Scheme: 1 दिसंबर को LDA देगा एक ही दिन में आसान लोन, NOC और बैंक सहायता की बड़ी सुविधा

LDA लेकर आ रहा है आसान लोन पाने का बड़ा अवसर (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp Group)
लखनऊ

मायावती से घुटने टेककर मिले बिहार से इकलौते विधायक, झुकीं नजरें हाथ जोड़े देख मुस्कुराईं बसपा सुप्रीमो

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.