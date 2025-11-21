Transfer: तबादलों की आहट से अधिकारी परेशान, बच्चों की पढ़ाई और परिवारिक बदलाव को लेकर बढ़ी बेचैनी

राज्य कर विभाग के सचल दल में काम करने वाले सहायक आयुक्तों की जिम्मेदारी अत्यंत गतिशील और संवेदनशील होती हैं। इन अधिकारियों के बच्चे अधिकतर छोटे हैं और नियमित देखभाल तथा पारिवारिक समर्थन की आवश्यकता होती है।

ऐसे अधिकारी मानते हैं कि परिवार को छोड़कर दूसरे जिले में जाना कठिन है। अकेले रहने की स्थिति में उन्हें आए दिन परिवार से मिलने लौटना पड़ेगा। इससे सरकारी कार्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि सचल दल का काम अचानक और लगातार फील्ड में दौड़-भाग मांगता है। परिवार साथ ले जाने पर बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने का खतरा है। एक अधिकारी ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अगर जनवरी में तबादला होता है, तो बच्चों को बीच सत्र में स्कूल बदलना पड़ेगा। यह उनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव डालने वाला फैसला होगा।