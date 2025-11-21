IT City-ओमेक्स टाउनशिप में जल्द लॉन्च होंगे EWS-LIG  भवन, LDA  ने अधूरे कार्यों पर जताई सख्त नाराज़गी

एलडीए के मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम के अनुसार, अमरावती ग्रुप द्वारा शहीद पथ के समीप ग्राम मस्तेमऊ व बक्कास में लगभग 115 एकड़ भूमि पर आईटी सिटी टाउनशिप विकसित की जा रही है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सबसे पहले इसी परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि आंतरिक सड़कों का निर्माण अधूरा था। दो स्थानों पर एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के लिए भूमि खरीदी गई, लेकिन एक एसटीपी का निर्माण केवल भू-तल तक पहुंचा था,दूसरे एसटीपी का निर्माण अभी शुरू भी नहीं किया गया। विद्युत सब स्टेशन का निर्माण भी अधूरा पड़ा था। टाउनशिप में कई आवश्यक विकास कार्य समय सीमा से काफी पीछे चल रहे थे। इन कमियों पर उपाध्यक्ष ने स्पष्ट नाराज़गी जताई और विकासकर्ता को निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि टाउनशिप विकास में इस तरह की सुस्ती से हजारों भविष्य के निवासियों को समस्या होगी और यह स्वीकार्य नहीं है।