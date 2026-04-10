UP Voter List 2026: यूपी में 13.39 करोड़ मतदाता, पुनरीक्षण पूरा, महिला और नए वोटरों में बढ़ोतरी

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना, नए मतदाताओं को जोड़ना और मृत या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाना होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव के समय केवल पात्र मतदाता ही अपने मताधिकार का उपयोग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस बार पुनरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों और जमीनी स्तर पर विशेष अभियान चलाए गए।