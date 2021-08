बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियों किनारे दाह संस्कार रुका, घरों में पानी घुसने से डूबे कई गांव

UP Weather Flood Threat in Many Districts due to Continuous Rain- लगातार बढ़ रहे जलस्तर से नदियां खतरे के निशान पर आ गई हैं। हमीरपुर में बाढ़ का पानी घरों में घुसने की वजह से लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज और फतेहपुर में गंगा और इटावा, औरैया और जालौन में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है।