UP Weather Forecast: इन 30 जिलों में हुई बारिश, अगले तीन दिनों में मॉनसून को लेकर जारी हुआ अलर्ट

मौसम (Weather in UP) निदेशक जेपी गुप्ता की मानें तो प्रदेश में मॉनसून (Monsoon) के आगे बढ़ने की अनुकूल स्थतियां बनी हुई हैं। तब तक के अलग जगह पर प्री-मानसूनी बारिश (Rain in UP) का सिलसिला जारी है।