UPPCL Action: संविदा नियुक्तियों में लापरवाही पर कार्रवाई -मध्यांचल विद्युत निगम के चीफ इंजीनियर सस्पेंड

मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनों से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के कई जोन में संविदा कर्मियों की नियुक्ति में अनियमितताएं सामने आ रही थीं। कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और मनमानी के आरोप लगाए गए। मुख्यालय स्तर पर जब इसकी समीक्षा की गई, तो पता चला कि कई नियुक्तियां नियमों के विपरीत की गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी चीफ इंजीनियर के अधीन थी, लेकिन उन्होंने न तो सही रिपोर्ट सौंपी और न ही अनियमितताओं को रोकने के लिए समय पर कोई कदम उठाया।