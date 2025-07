5000 करोड़ के चालानों पर UP की सख्ती: 3 लाख गाड़ियां ब्लैकलिस्ट, 60 हजार लाइसेंस रद्द होंगे

UP Cracks Down on ₹5000 Cr Traffic Fines: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर शासन-प्रशासन अब बेहद सख्त हो गया है। ट्रैफिक विभाग ने प्रदेशभर में 5000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया चालानों की वसूली के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जो वाहन मालिक बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान नहीं भरते, उनकी गाड़ियां अब ब्लैकलिस्ट की जा रही हैं और उनके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को रद्द या निलंबित किया जा रहा है।