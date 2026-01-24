ये वही राज्य है जिसने 8 प्रधानमंत्री दिए…नाम है ‘उत्तर प्रदेश’ , 6 बार नाम बदलकर मिली नई पहचान

Uttar Pradesh Diwas 2026: भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को अगर किसी एक प्रदेश की पहचान में समेटा जाए, तो उत्तर प्रदेश इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। यहां राम की अयोध्या है, कृष्ण की मथुरा-वृंदावन, बुद्ध की सारनाथ, गंगा-यमुना का संगम इलाहाबाद, ताजमहल वाली आगरा और बनारस जैसा शाश्वत शहर—यह धरती इतिहास, आध्यात्म, राजनीति और संस्कृति की एक अद्भुत संगमभूमि है। इसी विराट पहचान को सलाम करते हुए उत्तर प्रदेश हर साल 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस साल प्रदेश अपना 76 वां स्थापना दिवस मना रहा है। हालांकि, इस विशेष दिन को आधिकारिक रूप से पहली बार 2018 में मनाया गया। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, जिसने इस राज्य को एक नई पहचान दी। आइए, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस से जुड़ी इन ऐतिहासिक और दिलचस्प पहलुओं को विस्तार से जानें।