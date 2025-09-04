‘इतिहास के पहियों’ से आज भी भौकाल टाइट! विंटेज गाड़ियों की लिस्ट में कौन सा शहर सबसे आगे? जानें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और शर्त

बता दें केंद्रीय मोटर वाहन (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 तक विंटेज वाहनों के रजिस्टर का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, 15 जुलाई, 2021 के नियमों के तहत 50 साल से ज्यादा पुराने, बिना किसी बड़े बदलाव के, दोपहिया और चौपहिया वाहनों को विंटेज के रूप में पंजीकृत किया जाना है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क 20,000 रुपये औ नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपये शुल्क है। प्रमाणपत्र 10 सालों के लिए वैध है। साथ ही इसे अगले पांच सालों के लिए रिन्यू (Renew) किया जा सकता है।