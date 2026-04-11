Good News: लखनऊ-कानपुर वंदे मेट्रो से 45 मिनट में सफर, 160 किमी रफ्तार से मिलेगी सुविधा

Lucknow-Kanpur Vande Metro: उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और कानपुर के बीच जल्द ही यात्रा और भी तेज, सुविधाजनक और आधुनिक होने जा रही है। रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इन दोनों शहरों के बीच वंदे मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस हाई-स्पीड ट्रेन के संचालन से यात्रियों को मात्र 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार, वंदे मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे यह यात्रा समय में बड़ी कमी लाएगी। वर्तमान में लखनऊ से कानपुर के बीच ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा में 1.5 से 2 घंटे तक का समय लग जाता है, जो वंदे मेट्रो शुरू होने के बाद लगभग आधा रह जाएगा।

