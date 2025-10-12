‘BJP ने जनता की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ किया’, विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव की पार्टी पर भी कसा तंज

वहीं, उन्होंने जनपदों के नाम बदलने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज जो लोग काशीराम की पुण्यतिथि मना रहे हैं, वही लोग अलीगढ़ से अलग किए गए जिले का नाम बदलने में शामिल थे। पहले उसका नाम मान्यवर काशीराम नगर रखा गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने उसका नाम बदलकर कासगंज कर दिया। इसी तरह सुल्तानपुर से अलग जिला बना, जिसका नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर रखा गया था, लेकिन उसे बदलकर अमेठी कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य जिले जैसे संत कबीर नगर और संत रविदास नगर भी बनाए गए थे, लेकिन उनके नाम परिवर्तन को लेकर विवाद हुआ।