Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘BJP ने जनता की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ किया’, विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव की पार्टी पर भी कसा तंज

UP Politics: बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि BJP ने जनता की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ किया।

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 12, 2025

vishwanath pal raised questions on bjp working style

विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव की पार्टी पर भी कसा तंज। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UP Politics: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सक्रिय नेता राम खेलावन की आकस्मिक मौत से पार्टी में शोक की लहर है। इस बीच BSP प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शोक संवेदना व्यक्त करने उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार के साथ प्रदेश की पूर्व की समाजवादी सरकार पर जमकर हमला बोला।

2 हजार रुपए के नोट को लेकर उठाए सवाल

BSP प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वनाथ पाल सरकार की नीतियों पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले GST बढ़ाकर लिया गया, फिर घटा दिया गया। अब इस पर उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने 2 हजार रुपए के नोट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा पहले 2 हजार की नोट चलाई जाती है, फिर बंद कर दी जाती है। आखिर क्यों? जनता की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ किया गया।

विश्वनाथ पाल ने BSP सुप्रीमो मायावती पर BJP सरकार के दौरान लगाए गए फर्जी मुकदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मायावती पर कई मुकदमे लगाए गए, लेकिन सभी में वह बरी हो गईं।

जनपदों के नाम बदलने पर भी सवाल उठाए

वहीं, उन्होंने जनपदों के नाम बदलने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज जो लोग काशीराम की पुण्यतिथि मना रहे हैं, वही लोग अलीगढ़ से अलग किए गए जिले का नाम बदलने में शामिल थे। पहले उसका नाम मान्यवर काशीराम नगर रखा गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने उसका नाम बदलकर कासगंज कर दिया। इसी तरह सुल्तानपुर से अलग जिला बना, जिसका नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर रखा गया था, लेकिन उसे बदलकर अमेठी कर दिया गया। इसके अलावा कई अन्य जिले जैसे संत कबीर नगर और संत रविदास नगर भी बनाए गए थे, लेकिन उनके नाम परिवर्तन को लेकर विवाद हुआ।

'भाजपा ने भी पांच साल में पार्कों का रख-रखाव नहीं किया'

विश्वनाथ पाल ने मायावती द्वारा पार्कों के रख-रखाव को लेकर दिए गए निर्देशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पांच साल में और भाजपा ने भी पांच साल में पार्कों का रख-रखाव नहीं किया। इसके बाद मायावती ने पत्र लिखकर पार्कों की मरम्मत कराई, और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया।

ये भी पढ़ें

गलतफहमी के चलते उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! दलित की हत्या मामले में पत्नी-पिता और बहन ने क्या कहा?
रायबरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 10:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘BJP ने जनता की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ किया’, विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव की पार्टी पर भी कसा तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM Yogi Action: पराली जलाने पर सीएम योगी का सख्त रुख- 2025-26 तक ‘शून्य घटनाओं’ का लक्ष्य, सैटेलाइट से होगी निगरानी

पराली जलाने को लेकर मुख्यमंत्री सख्त (फोटो सोर्स :Chief Minister Office)
लखनऊ

Lucknow Crime: 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल -दो गिरफ्तार

पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल-दो हिरासत में (Photo source: police WhatsApp group)
लखनऊ

सऊदी अरब की एक्सपर्ट ग्रुप करेगी यूपी में बड़ा निवेश- मंत्री नन्दी बोले, ‘प्रतिभा, बाज़ार और अवसरों की कमी नहीं

मंत्री नन्दी बोले, “यूपी में बाजार और टैलेंट दोनों मौजूद (फोटो सोर्स : Social Media X)
लखनऊ

Russia Visit: भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर रूस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, भारत-रूस संबंधों में नया अध्याय

भारत-रूस के सांस्कृतिक रिश्तों में नया अध्याय: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर पहुंचे काल्मिकिया (रूस)   (फोटो सोर्स : सूचना विभाग )
लखनऊ

वॉर्डन बच्चों से करवाती थी टॉयलेट की सफाई, शिकायत के बाद पूरे स्टॉफ का तबादला

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.