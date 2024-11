Weather Alert: मौसम का बदला मिजाज संभालें अपने दिल को, जारी हुआ अलर्ट

Weather Alert: बदलते मौसम का दिल और श्वांस पर पड़ रहा असर, सतर्क रहें! अस्पतालों में सर्दियों की दस्तक के साथ बढ़ी दिल और सांस के मरीजों की संख्या। OPD to Emergency: How Winter Is Impacting Public Health”

“Cold Weather Advisory: Protect Your Heart and Lungs