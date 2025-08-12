नहीं लड़ पाएंगी UP की 121 राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव? इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने थमाया नोटिस

बता दें कि राजनीतिक दलों की सूची भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पहले, भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त, 2025 के अपने आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के 115 राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड लिस्ट से हटा दिया था। रिणवा ने बताया कि जिन दलों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, वे आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं।