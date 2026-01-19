दो बच्चियों को लेकर CM योगी के पास पहुंची महिला; बोली-पति और ससुराल वालों घर से निकाला, मुख्यमंत्री ने…

दरअसल, लखनऊ निवासी सीमा अपनी 2 बच्चियों को लेकर सोमवार को 'जनता दर्शन' में पहुंची। उन्होंने CM को बताया कि ससुर का निधन हो गया है। पति और ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। 2 छोटी बच्चियों को लेकर वह भटक रही हैं। उन्होंने CM योगी से उन्हें वापस ससुराल में भिजवाने और वहां रहने देने के लिए गुहार लगाई। साथ ही महिला ने बच्चों के लालन-पालन के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए CM से न्याय की गुहार लगाई। इस पर CM योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आयुक्त को मामले में तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।