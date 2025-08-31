पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर महिला का दावा, ‘एक लड़के ने गोला दागा फिर हुआ विस्फोट’

बता कें दि रविवार को लखनऊ के गुडंबा क्षेत्र के बेहटा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। कई लोग घायल हो गए और कुछ के मलबे में दबे होने की आशंका है। फिलहाल अब तक 4 लोगों की मौत की सूचना है। धमाका इतना शक्तिशाली का था कि आसपास के करीब 5 मकानों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार, रविवार को करीब 12 बजे गुडंबा थाना इलाके के बेहटा गांव में एक मकान के अंदर विस्फोट हुआ।