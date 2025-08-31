Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर महिला का दावा, ‘एक लड़के ने गोला दागा फिर हुआ विस्फोट’

लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में एक पड़ोस की महिला ने बड़ा दावा किया है। महिला का कहना है कि पटाखा मालिक के लड़के ने फैक्ट्री के गेट पर पटाखा दगाया और फिर वहां से भाग गया।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 31, 2025

लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, PC- IANS

लखनऊ : लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में हुए विस्फोट मामले में एक महिला ने बड़ा दावा किया है। महिला ने कहा कि एक लड़का आया था, जिसने गोला दागा और उसके बाद तेज धमाका हुआ। इस विस्फोट में महिला का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है।

समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में स्थानीय महिला रईस बानो ने कहा, "जब घटना हुई थी, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। उसका (फैक्ट्री मालिक) लड़का गोला दगाकर भागा था। वह गोला दगाकर घर नहीं पहुंचा कि इतने देर में धमाका हो गया।"

महिला ने बताया कि धमाके के कारण उसके खुद के घर में काफी नुकसान हुआ है। लड़की की शादी के लिए रखे कई हजार रुपए और सामान जल गया।

पटाखा फैक्ट्री में हादसा : विस्फोट में जल गया फैक्ट्री मालिक आलम का पूरा परिवार, कई घायल
लखनऊ
image

बता कें दि रविवार को लखनऊ के गुडंबा क्षेत्र के बेहटा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। कई लोग घायल हो गए और कुछ के मलबे में दबे होने की आशंका है। फिलहाल अब तक 4 लोगों की मौत की सूचना है। धमाका इतना शक्तिशाली का था कि आसपास के करीब 5 मकानों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार, रविवार को करीब 12 बजे गुडंबा थाना इलाके के बेहटा गांव में एक मकान के अंदर विस्फोट हुआ।

अधिकारियों का कहना है कि आलम के घर में संचालित पटाखा फैक्ट्री की जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि यह कहीं अवैध तरीके से तो नहीं चल रही थी।

विस्फोट के बाद बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर जांच के लिए बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते के लखनऊ प्रभारी हनुमान प्रसाद ने आईएएनएस से कहा कि जांच के दौरान पटाखा बनाने वाले बारूद के बारे में ही जानकारी मिली है। बड़ी मात्रा में यहां विस्फोट पदार्थ था, इसी कारण सिर्फ यह मकान नहीं, बल्कि आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जांच में कोई और संदिग्ध चीज नहीं मिली है।

लखनऊ में अंजलि राघव की कमर टच करने पर पवन सिंह ने मांगी माफी, एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने की कही थी बात
लखनऊ
image

31 Aug 2025 06:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पटाखा फैक्ट्री विस्फोट पर महिला का दावा, 'एक लड़के ने गोला दागा फिर हुआ विस्फोट'

