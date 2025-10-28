सहेली का देवर बताकर आशिक को घर में रखा… पति की हत्या के लिए तमंचा और कारतूस का दिया पैसा

दोनों ने पहले से प्लान बनाकर प्रदीप की हत्या की। चांदनी और प्रदीप में कुछ दिनों पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिस पर प्रदीप बहुत गुस्सा हुआ था। चांदनी ने पूरे मामले की जानकारी अपने प्रेमी बच्चा लाल को दी। लड़ाई की बात सुनकर बच्चा लाल नाराज हो गया और योजना बनाकर चांदनी और बच्चा लाल ने प्रदीप को घर से करीब 500 मीटर दूर शराब पीने के लिए बुलाया और वहीं सुनसान जगह पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।