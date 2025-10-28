सहेली का देवर बताकर आशिक को घर में रखा… पति की हत्या के लिए तमंचा और कारतूस का दिया पैसा

महिला ने प्रेमी से करवाया पति का मर्डर, PC- Patrika
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को गोली मार दी। पुलिस ने मृतक प्रदीप कुमार की पत्नी चांदनी गौतम और उसके प्रेमी बच्चा लाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक पुलिस लाइन में संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत था।
घर से 500 मीटर दूरी पर ही प्रदीप कुमार की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुरुआत में यह मामला सामान्य हत्या का लग रहा था। हालांकि, पुलिस ने मृतक की पत्नी चांदनी गौतम की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सर्विलांस तथा गहन पड़ताल के जरिए कड़ियों को जोड़ा, तो चौंकाने वाला सच सामने आया।
अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी अमोल मुकुट ने बताया कि मृतक प्रदीप की पत्नी चांदनी गौतम और बांदा निवासी बच्चा लाल के बीच पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
चांदनी ने अपने प्रेमी बच्चा लाल को पति प्रदीप से यह कहकर मिलवाया था कि वह उसकी दोस्त का देवर है, जिससे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। प्रदीप की बहन की तीन माह पहले शादी हुई थी। इस दौरान बच्चा लाल करीब 10 दिन तक घर पर रहा था। ससुराल वालों के पूछने पर चांदनी ने बताया था कि बच्चा लाल उसकी सहेली का देवर है।
दोनों ने पहले से प्लान बनाकर प्रदीप की हत्या की। चांदनी और प्रदीप में कुछ दिनों पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिस पर प्रदीप बहुत गुस्सा हुआ था। चांदनी ने पूरे मामले की जानकारी अपने प्रेमी बच्चा लाल को दी। लड़ाई की बात सुनकर बच्चा लाल नाराज हो गया और योजना बनाकर चांदनी और बच्चा लाल ने प्रदीप को घर से करीब 500 मीटर दूर शराब पीने के लिए बुलाया और वहीं सुनसान जगह पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने आसपास सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद मामले का खुलासा किया। चांदनी और बच्चा लाल ने जानबूझकर प्रदीप को सुनसान जगह पर बुलाया था, जिससे किसी को हत्या का शक न हो और लोगों को लगे कि किसी और ने हत्या की है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले चांदनी गौतम कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों, चांदनी गौतम और बच्चा लाल, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी तमंचा और मोबाइल फोन भी बरामद किया है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग