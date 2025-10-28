अखिलेश के पास ही रहेगी मुलायम सिंह की कोठी, 31 साल पहले हुई थी अलॉट, हाईकोर्ट ने रद्द किया नोटिस

इलाहाबाद हाइकोर्ट, PC- X
मुरादाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कोठी सपा के पास ही रहेगी। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठी खाली कराने के प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई को वैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नोटिस को रद्द किया जाता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन, अधिवक्ता विनीत विक्रम और कुणाल शाह की दलीलों को सुनकर दिया। डीएम मुरादाबाद ने सपा जिलाध्यक्ष को कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
तीन महीने पहले मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने मुलायम सिंह के नाम पर 31 साल से अलॉट कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने यह कार्यालय साल 1994 में सपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को 250 रुपये प्रतिमाह किराए पर दे दिया था। इसके बाद 30 दिन के अंदर कोठी को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे तो सपा के स्मारक भी महफूज नहीं रहेंगे।
सपा जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने 19 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 25 सितंबर को हाईकोर्ट में पहली बार सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई। इसके बाद 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने खाली कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
आज 28 अक्टूबर को फिर जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि कोठी का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। वहीं, सपा की ओर से वकील ने कहा कि सब कुछ कानूनी रूप से किया जा रहा है, इसलिए यह कार्रवाई द्वेषपूर्ण है। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
यह कोठी मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के सामने है। यह कोठी जिस इलाके में है वह पूरा एरिया VIP एरिया कहलाता है। कोठी के आसपास अफसरों के मकान हैं। यह कोठी नजूल की जमीन पर बनी हुई है। इसका मालिकाना हक राज्य सरकार के पास है। इसकी कोठी के देखरेख का पूरा जिम्मा मुरादाबाद नगर निगम के पास है।
मुलायम सिंह को यह कोठी तब आवंटित हुई थी जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। साल था 1994। रमाशंकर कौशिक नगर विकास मंत्री थे। उस समय शासन के निर्देश पर इस कोठी का 250 रुपए किराए पर मुलायम सिंह के नाम पर आवंटन हुआ था। कोठी आवंटित होने के 15 दिन के अंदर ही 26 जुलाई 1994 को मुलायम सिंह यादव यहां पहुंचे थे। उन्होंने इस कोठी में सपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय भगवानदास शर्मा सपा जिलाध्यक्ष औऱ कन्हैया लाल उस्ताद नगर अध्यक्ष हुआ करते थे।
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
