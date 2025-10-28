अखिलेश के पास ही रहेगी मुलायम सिंह की कोठी, 31 साल पहले हुई थी अलॉट, हाईकोर्ट ने रद्द किया नोटिस

तीन महीने पहले मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने मुलायम सिंह के नाम पर 31 साल से अलॉट कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने यह कार्यालय साल 1994 में सपा के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को 250 रुपये प्रतिमाह किराए पर दे दिया था। इसके बाद 30 दिन के अंदर कोठी को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे तो सपा के स्मारक भी महफूज नहीं रहेंगे।