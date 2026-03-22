Akhilesh Yadav का महिला सम्मान समारोह: सशक्तिकरण पर जोर, सरकार को दिया बड़ा संदेश

वकालत, पत्रकारिता और बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मिला सम्मान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Akhilesh Yadav Women Honor Ceremony: राजधानी लखनऊ में आयोजित एक गरिमामय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वकालत, पत्रकारिता और बहादुरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में वकालत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नंदिनी वर्मा को ‘लीला सेठ सम्मान’ से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के माध्यम से उनके न्यायिक क्षेत्र में किए गए कार्यों और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की गई। नंदिनी वर्मा ने अपने कार्यों के जरिए न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।
पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इस समारोह में विशेष सम्मान प्रदान किए गए। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. माधुरी काकोटी और अजीज काविश लेनिन को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन दोनों पत्रकारों ने अपने लेखन और रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दों को उजागर किया है और जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से सामने रखा है।
बहादुरी के क्षेत्र में रीमा गौतम को ‘फूलन देवी सम्मान’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके साहसिक कार्यों और कठिन परिस्थितियों में दिखाई गई हिम्मत के लिए प्रदान किया गया। रीमा गौतम की बहादुरी ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है।
कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मुख्य सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है, जो अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि समाज में एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है।
आलोक रंजन ने आगे कहा कि आज के समय में न्याय, पत्रकारिता और साहस जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को समर्थन और सम्मान मिलना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज में अच्छे कार्यों को पहचान मिलती है, तो अन्य लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं।
समारोह का आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से किया गया, जिसमें सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और सम्मानित व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सम्मानित व्यक्तियों के कार्यों की सराहना की और उन्हें बधाई दी।
अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इस प्रकार के आयोजनों को आगे भी जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। यह समारोह न केवल सम्मानित व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक संदेश लेकर आया कि मेहनत, समर्पण और साहस का हमेशा सम्मान होता है।
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