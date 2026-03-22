Akhilesh Yadav का महिला सम्मान समारोह: सशक्तिकरण पर जोर, सरकार को दिया बड़ा संदेश

कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मुख्य सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है, जो अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि समाज में एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है।