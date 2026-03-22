22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Akhilesh Yadav का महिला सम्मान समारोह: सशक्तिकरण पर जोर, सरकार को दिया बड़ा संदेश

लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में वकालत, पत्रकारिता और बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया, कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 22, 2026

वकालत, पत्रकारिता और बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मिला सम्मान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

वकालत, पत्रकारिता और बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मिला सम्मान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Akhilesh Yadav Women Honor Ceremony: राजधानी लखनऊ में आयोजित एक गरिमामय समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वकालत, पत्रकारिता और बहादुरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में वकालत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नंदिनी वर्मा को ‘लीला सेठ सम्मान’ से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के माध्यम से उनके न्यायिक क्षेत्र में किए गए कार्यों और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की गई। नंदिनी वर्मा ने अपने कार्यों के जरिए न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इस समारोह में विशेष सम्मान प्रदान किए गए। वरिष्ठ पत्रकार डॉ. माधुरी काकोटी और अजीज काविश लेनिन को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इन दोनों पत्रकारों ने अपने लेखन और रिपोर्टिंग के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दों को उजागर किया है और जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से सामने रखा है।

बहादुरी के क्षेत्र में रीमा गौतम को ‘फूलन देवी सम्मान’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके साहसिक कार्यों और कठिन परिस्थितियों में दिखाई गई हिम्मत के लिए प्रदान किया गया। रीमा गौतम की बहादुरी ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है।

कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मुख्य सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है, जो अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि समाज में एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है।

आलोक रंजन ने आगे कहा कि आज के समय में न्याय, पत्रकारिता और साहस जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को समर्थन और सम्मान मिलना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि जब समाज में अच्छे कार्यों को पहचान मिलती है, तो अन्य लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं।

समारोह का आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित तरीके से किया गया, जिसमें सभी अतिथियों का स्वागत किया गया और सम्मानित व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सम्मानित व्यक्तियों के कार्यों की सराहना की और उन्हें बधाई दी।

अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इस प्रकार के आयोजनों को आगे भी जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। यह समारोह न केवल सम्मानित व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक संदेश लेकर आया कि मेहनत, समर्पण और साहस का हमेशा सम्मान होता है।

ये भी पढ़ें

CM Appointment Letter: सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 1228 नर्सिंग नियुक्तियां, स्वास्थ्य व्यवस्था में आया जबरदस्त बदलाव
लखनऊ
स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Mar 2026 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Akhilesh Yadav का महिला सम्मान समारोह: सशक्तिकरण पर जोर, सरकार को दिया बड़ा संदेश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ हादसा: गाजीपुर में अनियंत्रित कार बंधे के नीचे गिरी, इलाके में मचा हड़कंप

लखनऊ में अनियंत्रित कार बंधे के नीचे गिरी, इलाके में मची अफरा-तफरी; राहत-बचाव कार्य जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

सीएम योगी का बड़ा ऐलान: 1228 नर्सिंग नियुक्तियां, स्वास्थ्य व्यवस्था में आया जबरदस्त बदलाव

स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में दीक्षांत परेड, मंत्री ने ली सलामी, 119 प्रशिक्षु पासआउट, उत्कृष्ट को सम्मान

नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार प्रशिक्षु (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow में सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम: 1200 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र

लखनऊ में 492 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

अब लापरवाही पड़ेगी भारी, ट्रांसफार्मर फुंका तो इंजीनियर देंगे पैसा, प्रदेश में नया नियम लागू

4 power transformers
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.