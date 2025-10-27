लखनऊ में महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, मुंह निकला झाग, हालत बिगड़ी तो कर दिया रेफर

यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काकोरी निवासी काजोल श्रीवास्तव ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को वार्ड में शिफ्ट किया गया था। यहां पर महिला को एक्सपायर डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिससे महिला की सुबह 4 बजे तबीयत बिगड़ने लगी और महिला की हालत गंभीर हो गई। महिला के मुंह से झाग निकलता देखकर परिजन परेशान हो गए। यह देखकर परिजन घबरा गए। परिजनों ने देखा कि महिला को ग्लूकोज चढा रखी है। उसी डेट एक्सपायर हो चुकी हैं यह देखकर परिजनों ने अस्पताल में हंगाम शुरु कर दिया और अस्पतला में चीख पुकार मच गई। लापरवाही से गुस्साए परिजनों ने सीएचसी 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिजनों को शांत कराया।