Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ में महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, मुंह निकला झाग, हालत बिगड़ी तो कर दिया रेफर

लखनऊ के एक अस्पताल में प्रसूता महिला को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ा दिया। ग्लूकोज चढ़ाने के कुछ देर बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। महिला के मुंह से झाग निकलने। अस्पताल प्रशासन ने आनन-फानन में महिला को रेफर कर दिया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 27, 2025

महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, PC- X

लखनऊ के काकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही सामने आई, एक सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला को एक्सपायर डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई, महिला की हालत गंभीर होने पर उसे क्वीन मैरी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काकोरी निवासी काजोल श्रीवास्तव ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को वार्ड में शिफ्ट किया गया था। यहां पर महिला को एक्सपायर डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिससे महिला की सुबह 4 बजे तबीयत बिगड़ने लगी और महिला की हालत गंभीर हो गई। महिला के मुंह से झाग निकलता देखकर परिजन परेशान हो गए। यह देखकर परिजन घबरा गए। परिजनों ने देखा कि महिला को ग्लूकोज चढा रखी है। उसी डेट एक्सपायर हो चुकी हैं यह देखकर परिजनों ने अस्पताल में हंगाम शुरु कर दिया और अस्पतला में चीख पुकार मच गई। लापरवाही से गुस्साए परिजनों ने सीएचसी 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिजनों को शांत कराया।

सुबह 4 बजे बिगड़ी महिला की तबीयत

पीड़िता के जेठ ने बताया कि काजोल को सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उसे एक्सपायर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दि, रविवार तडके के 4 बजे महिला को तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, बाद में स्टाफ ने इंजेक्शन लगाकर सुधारने की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ती गई। नीरज श्रीवास्तव ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि काजोल के साथ-साथ तीन अन्य मरीजों को भी एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।

लापरवाह स्टॉफ पर होगी कार्रवाई : CMO

सीएचसी के प्रभारी डॉ. केडी मिश्रा ने एक प्रसूता को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि एक्सपायरी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर सीएमओ ने एक्शन लेते हुए दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। सीएमओ ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह स्टाफ पर एक्शन लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले सत्ता के हकदार नहीं’, तेजस्वी पर बरसे शहाबुद्दीन रजवी
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 08:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, मुंह निकला झाग, हालत बिगड़ी तो कर दिया रेफर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Shani Dev Margi And Budh Vakri : शनि और बुध देंगे राहत, नवंबर 2025 से इन 3 राशियों की मुश्किलें हो सकती है खत्म, शुरू होगा नया स्वर्णिम दौर

Shani Dev Margi And Budh Vakri
धर्म/ज्योतिष

Masik Tarot Rashifal November 2025 : नवंबर 2025 टैरो राशिफल: शुक्र के गोचर से तुला से मीन तक सभी राशियों की बदल सकती है किस्मत

Masik Tarot Rashifal November 2025
राशिफल

Gold And Silver: सोना-चांदी फिर चढ़ा महंगा, निवेशकों की बढ़ती मांग से बाजार में रौनक

24K Gold Remains Top Choice for Investors (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

Railway Hospital Fire: लखनऊ रेलवे हॉस्पिटल में भीषण आग: CCU वार्ड से 22 मरीज सुरक्षित निकाले गए

अलार्म बजते ही मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Railway: छठ पर ट्रेनों में मचा हाहाकार: जनरल कोचों में भूसे की तरह भरे यात्री, फोटो-वीडियो खींचने पर पाबंदी

घर जाने की ललक में जिंदगी दांव पर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.