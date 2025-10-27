लखनऊ में महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, मुंह निकला झाग, हालत बिगड़ी तो कर दिया रेफर

महिला को चढ़ा दिया एक्सपायर ग्लूकोज, PC- X
लखनऊ के काकोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही सामने आई, एक सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला को एक्सपायर डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई, महिला की हालत गंभीर होने पर उसे क्वीन मैरी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काकोरी निवासी काजोल श्रीवास्तव ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को वार्ड में शिफ्ट किया गया था। यहां पर महिला को एक्सपायर डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिससे महिला की सुबह 4 बजे तबीयत बिगड़ने लगी और महिला की हालत गंभीर हो गई। महिला के मुंह से झाग निकलता देखकर परिजन परेशान हो गए। यह देखकर परिजन घबरा गए। परिजनों ने देखा कि महिला को ग्लूकोज चढा रखी है। उसी डेट एक्सपायर हो चुकी हैं यह देखकर परिजनों ने अस्पताल में हंगाम शुरु कर दिया और अस्पतला में चीख पुकार मच गई। लापरवाही से गुस्साए परिजनों ने सीएचसी 112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिजनों को शांत कराया।
पीड़िता के जेठ ने बताया कि काजोल को सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उसे एक्सपायर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दि, रविवार तडके के 4 बजे महिला को तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, बाद में स्टाफ ने इंजेक्शन लगाकर सुधारने की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ती गई। नीरज श्रीवास्तव ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि काजोल के साथ-साथ तीन अन्य मरीजों को भी एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और दोषी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
सीएचसी के प्रभारी डॉ. केडी मिश्रा ने एक प्रसूता को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि एक्सपायरी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर सीएमओ ने एक्शन लेते हुए दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। सीएमओ ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह स्टाफ पर एक्शन लिया जाएगा।
