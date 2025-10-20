अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए बयान को लेकर भड़के BJP सांसद; कहा- अपनी राय अपने पास रखें

बता दें कि अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा था, ''दुनिया भर में, क्रिसमस के दौरान शहर खूबसूरती से जगमगा उठते हैं। यह उत्सवी रोशनी महीनों तक बनी रहती है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें दीयों और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने और इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि सरकार से क्या अपेक्षा की जाए। शायद इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में और भी शानदार रोशनियां हों।''