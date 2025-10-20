Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘जिन लोगों ने अयोध्या की सड़कों को राम भक्तों के खून से रंग दिया वह…’ CM योगी का अखिलेश यादव पर तंज

UP Politics: CM योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आस्था का मजाक उड़ाने वाले अब परेशान नजर आ रहे हैं।

2 min read

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 20, 2025

CM Yogi targeted Akhilesh Yadav

CM योगी का अखिलेश यादव पर तंज। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Politics: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा। CM योगी ने कहा कि जिन लोगों ने कभी आस्था का मजाक उड़ाया, अयोध्या की सड़कों को राम भक्तों और कारसेवकों के खून से रंग दिया, वे अब 26 लाख से ज्यादा दीपों की चमक से परेशान हैं।

CM योगी का अखिलेश यादव का पर तंज

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा कि स्थानीय प्रजापति और कुम्हार समुदायों द्वारा बनाए गए ये दीपक ना केवल भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि आजीविका के अवसर भी प्रदान करते हैं। जिसे 'राम-द्वेषी' स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। CM योगी ने रामकथा पार्क में आयोजित भगवान राम के राज्याभिषेक समारोह में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े पूज्य संतों को सम्मानित भी किया। CM योगी का बयान अखिलेश यादव द्वारा दिवाली के दौरान दीये और मोमबत्तियां जलाने पर बड़ी रकम खर्च करने की आवश्यकता पर सवाल उठाने के एक दिन बाद सामने आया है।

अखिलेश के बयान पर कई BJP नेताओं ने दी तीखी प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव के बयान के बाद कई BJP नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिन्होंने यादव पर हिंदू परंपराओं का अपमान और भारतीय संस्कृति के प्रति अवमानना दिखाने का आरोप लगाया है।

क्या दिया था अखिलेश यादव ने बयान

बता दें कि अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा था, ''दुनिया भर में, क्रिसमस के दौरान शहर खूबसूरती से जगमगा उठते हैं। यह उत्सवी रोशनी महीनों तक बनी रहती है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें दीयों और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने और इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि सरकार से क्या अपेक्षा की जाए। शायद इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में और भी शानदार रोशनियां हों।''

सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना

इस बयान से BJP में आक्रोश फैल गया और कई नेताओं ने यादव की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि यह दिवाली और सनातन परंपराओं के प्रति अपमानजनक रवैया है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "पूरा देश दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, खासकर GST में कटौती के बाद। इसके बावजूद अखिलेश यादव का यह बयान कि उन्हें दिवाली के दीयों में समस्या नजर आती है, बेहद निंदनीय है।"

ये भी पढ़ें

दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…
मथुरा
mathura looteri dulhan arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 08:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जिन लोगों ने अयोध्या की सड़कों को राम भक्तों के खून से रंग दिया वह…’ CM योगी का अखिलेश यादव पर तंज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या डिप्टी सीएम के पद समाप्त? अखिलेश यादव की X पर पोस्ट, बोले- अब इंजन और डिब्बे टकरा रहे

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- 'X' बृजेश पाठक, अखिलेश यादव, केशव प्रसाद मौर्य)
लखनऊ

‘यह फुस्स फुलझड़ी सरकार है’, CM योगी पर अखिलेश यादव का तीखा हमला; अखिलेश दुबे को लेकर क्या कहा?

akhilesh yadav targets cm yogi adityanath
लखनऊ

UP Govt Electric Vehicles: यूपी सरकार देगी 440 करोड़ की ईवी सब्सिडी,18 फीसदी बढ़ी हिस्सेदारी

आने वाले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश ई-वाहनों का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरेगा (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Kukur Tihar Celebration: कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान, मनाया गया ‘कुकुर तिहार’, जानिए इस पर्व की खास बातें

आस्था, संस्कृति और पशु प्रेम का अनोखा संगम; दूसरे दिन ‘कुकुर तिहार’ में कुत्ते को मिलता है शाही सम्मान     (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Lucknow Gears Up for Diwali: लखनऊ में 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगेंगी,सख्त हुआ प्रशासन

प्रशासन सख्त, अवैध भंडारण और बिक्री पर होगी कार्रवाई; सुरक्षा मानकों पर सख्त निगरानी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.