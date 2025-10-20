‘जिन लोगों ने अयोध्या की सड़कों को राम भक्तों के खून से रंग दिया वह…’ CM योगी का अखिलेश यादव पर तंज

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा कि स्थानीय प्रजापति और कुम्हार समुदायों द्वारा बनाए गए ये दीपक ना केवल भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि आजीविका के अवसर भी प्रदान करते हैं। जिसे 'राम-द्वेषी' स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। CM योगी ने रामकथा पार्क में आयोजित भगवान राम के राज्याभिषेक समारोह में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े पूज्य संतों को सम्मानित भी किया। CM योगी का बयान अखिलेश यादव द्वारा दिवाली के दौरान दीये और मोमबत्तियां जलाने पर बड़ी रकम खर्च करने की आवश्यकता पर सवाल उठाने के एक दिन बाद सामने आया है।