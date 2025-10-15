Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख लो, CM योगी बोले- रंग में भंग डालने वालों को मिलेगी जेल की हवा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने त्योहारों में शांति बनाए रखने और दंगाइयों व उपद्रवियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है।

3 min read

लखनऊ

image

Mohd Danish

Oct 15, 2025

yogi adityanath warning on women safety rioters lucknow

CM योगी बोले- रंग में भंग डालने वालों को मिलेगी जेल की हवा | Image Source - 'X' @IANS

Yogi adityanath warning on women safety in Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख ले। सीएम ने साफ कहा कि जो लोग त्योहारों में रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे, उनके लिए जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। अब प्रदेश में दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है, जो जैसा समझेगा उसे वैसी ही भाषा में समझाया जाएगा।

बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो यमराज अगले चौराहे..

सीएम योगी लखनऊ में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में बोले कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया तो तय मानिए यमराज अगले चौराहे पर खड़ा मिलेगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाना चाहिए। पिछले आठ वर्षों में यूपी में किसी भी समुदाय का त्योहार हिंसा के साए में नहीं गुजरा, यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

पहले की सरकारें परिवार के लिए चलती थीं

सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पहले की सरकारें केवल अपने परिवार के बारे में सोचती थीं। उन्होंने कहा कि पहले घूम-फिर कर वही चाचा-भतीजा और महाभारत के रिश्ते सत्ता में नजर आते थे। जनता का पैसा लूट लिया जाता था। नौजवानों की नौकरी लूट ली जाती थी और विकास के पैसे में डकैती पड़ती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानकर काम कर रही है और अब कोई माफिया या दंगाई सिर नहीं उठा सकता।

बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की

सीएम योगी ने कहा कि पहले महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की हालत बेहद खराब थी, लेकिन आज बेटियां बेखौफ होकर पढ़ और आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब कोई भी अपराधी अगर महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।

उज्ज्वला योजना बनी महिलाओं की जीवनरेखा

कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले पर खाना पकाना पड़ता था, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। सीएम योगी ने कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में फैसला लिया कि हर परिवार को साल में दो मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर अब नारी गरिमा का प्रतीक बन गया है।”

दीपावली पर सीएम योगी ने दिया तोहफा

दीपावली के अवसर पर सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना के तहत 1.82 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, बल्कि महिलाओं की स्वाभिमान और सुविधा से जुड़ा उपहार है। सरकार चाहती है कि हर महिला सम्मानजनक जीवन जिए।

बरेली बवाल के बाद फिर गरजे योगी

पिछले महीने बरेली में हुए बवाल को लेकर सीएम योगी ने कहा था कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, उन्हें जहन्नुम का टिकट खुद मिल जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार हर साजिश को कुचलने के लिए तैयार है।

आस्था को प्यार नहीं, सम्मान चाहिए

सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग बच्चों के हाथों में कलम की जगह पोस्टर थमा रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन मूर्खों को समझना होगा कि आस्था को प्यार नहीं, सम्मान चाहिए। जो लोग बच्चों को भटकाने की कोशिश करेंगे, सरकार उन्हें भी नहीं छोड़ेगी।

Published on:

15 Oct 2025 01:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख लो, CM योगी बोले- रंग में भंग डालने वालों को मिलेगी जेल की हवा

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

