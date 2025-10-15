यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख लो, CM योगी बोले- रंग में भंग डालने वालों को मिलेगी जेल की हवा

Yogi adityanath warning on women safety in Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख ले। सीएम ने साफ कहा कि जो लोग त्योहारों में रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे, उनके लिए जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। अब प्रदेश में दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है, जो जैसा समझेगा उसे वैसी ही भाषा में समझाया जाएगा।