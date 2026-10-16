‘युवाशक्ति सत्ता की भूख मिटाने के लिए नहीं है’, CM योगी बोले- देश को अराजकता की आग में झोंककर कुर्सी हथियाना चाहते हैं कुछ लोग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के जनादेश से मिलती है, अराजकता से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन का सपना देखने वाली ताकतें युवाओं को राष्ट्र निर्माण के बजाय अराजकता की ओर ले जाना चाहती हैं। योगी ने कहा कि चुनाव सुधार, न्याय और लोकतंत्र के नाम पर देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने वालों को समझना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र जनता के विश्वास पर टिका है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।