माफिया से महफूज़ हुई जमीन पर गरीबों के सपनों का घर, योगी ने बांटी चाबियां, अब संरक्षण देने वालों पर भी करेंगे कार्रवाई

लखनऊ में एक ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों को घरों की चाबियां सौंपीं। जिनके लिए कभी खुद का घर सिर्फ एक सपना था। यह वही जमीन है। जिस पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था। सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद यह भूमि मुक्त कराकर गरीबों के लिए मकान बनाए गए। बुधवार को हुए चाबी वितरण समारोह में 72 परिवारों को उनके नए घर मिले। समारोह में लखनऊ के सोनू कनौजिया जब मंच पर पहुंचे। तो उन्होंने एक शायरी पढ़ी, जिसने माहौल को भावनात्मक बना दिया। उनकी बातों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा पड़े और तालियां बजाने लगे। योगी ने अपने संबोधन में सोनू का जिक्र करते हुए मज़ाकिया लहजे में मंत्री सुरेश खन्ना की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि गरीबों के भीतर भी सपने और अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। बस मौका मिलना चाहिए।