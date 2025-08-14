योगी सरकार ने मंत्री और विधायकों को दिया तोहफा, बढ़ गई सैलरी और भत्ता

विधायकों के वेतन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इसी क्रम में मंत्रियों के वेतन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में भी वृद्धि करते हुए इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। दैनिक भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये, वहीं जनसेवा कार्यों हेतु दैनिक भत्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया गया है।